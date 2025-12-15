Staffel 4Folge 9vom 15.12.2025
Einer zuvielJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 9: Einer zuviel
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Kurz vor der Veröffentlichung entscheidet sich Raynas Künstler Markus Keen gegen einen Song auf seinem neuen Album und bereitet ihr so ziemlichen Ärger. Ist Deacon in dieser Sache Teil der Lösung oder des Problems? Luke ist unterdessen immer noch damit beschäftigt, die Wogen zwischen ihm und seinem Sohn Colt zu glätten. Scarlett wiederum stattet Caleb spontan einen Überraschungsbesuch ab, als sie während ihrer Tour ein paar Stunden frei hat.
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