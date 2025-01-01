Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Last der Schuld

"CBS Serien"Staffel 1Folge 10
Folge 10: Die Last der Schuld

42 Min.Ab 12

Im Irak wird ein ehemaliges Mitglied eines Bombenräumkommandos durch eine Bombe via Handyzündung umgebracht. Während der Ermittlungen stößt das Team auf eine weitere Bombe unter Hastings Kings Wagen, die er erfolgreich mit Sam entschärfen kann. Der gleiche Erfolg bleibt ihnen jedoch bei dem dritten Sprengsatz versagt, der kurz darauf in Olins Wagen explodiert, als er versucht, vor Sam und Callen zu flüchten. Nate findet durch gekonntes Kalkulieren schnell den wahren Täter ...

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Alle 14 Staffeln und Folgen