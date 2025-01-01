Navy CIS: L.A.
Folge 3: Die Drohne
40 Min.Ab 12
Bei einer Manöverübung mit einer Drohne und scharfer Munition verliert Pilot Briggs die Kontrolle und muss hilflos mitansehen, wie einer seiner Freunde durch die explodierende Rakete ums Leben kommt. Die Drohne verschwindet vom Radar und ist vorerst spurlos verschwunden. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlungen auf und findet sehr bald heraus, dass ein Hacker in das Computersystem der Drohne eingedrungen ist. Die Spuren führen zu einem Universitätscampus ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
