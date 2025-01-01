Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 11
42 Min.Ab 12

Als Officer Mostel Renny durch ein Auto, das die Mauer eines Stripclubs durchbricht, getötet wird, stirbt auch der Fahrer des Wagens. Das Team kommt schnell dahinter, dass der Clubbesitzer, Dallas, mit heimlich aufgenommenen Sexvideos hochgestellte Persönlichkeiten erpresst hat. Bei der Sicherstellung der Videos macht sich ein islamistischer Prediger verdächtig. So kurz vor der Lösung des Falls wird von oberster Stelle angeordnet, die Ermittlungen sofort einzustellen ...

