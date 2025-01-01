Navy CIS: L.A.
Folge 7: Alina
42 Min.Ab 12
Der neue Fall des NCIS-Teams, bei dem es um eine erschossene junge Frau geht, führt sie in Callens Vergangenheit. Zehn Jahre zuvor war er an einer von der CIA geleiteten Operation in Russland beteiligt, die gegen ein Syndikat der Russenmafia gerichtet war. Die Operation wurde verraten und Callen hatte Arkady als Verräter verdächtigt. Arkady, den sie schließlich ausfindig machen können, gelingt es, Callen davon zu überzeugen, dass nicht er der Verräter gewesen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren