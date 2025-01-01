Navy CIS: L.A.
Folge 4: Beste Beziehungen
42 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Marine, nun Angestellter in einer privaten Sicherheitsfirma, soll im Irak einen Geschäftsmann ermordet haben. Als er am Flughafen von L.A. eintrifft, versuchen Mitarbeiter von Citdential Security, ihn auszuschalten - Flynn gelingt die Flucht, auf der er einen der Männer umbringt. Das NCIS-Team wird in die Ermittlungen eingeschaltet. In Callen wachsen immer mehr die Zweifel, dass Flynn des Mordes, dessen er beschuldigt wird, auch schuld ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren