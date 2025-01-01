Navy CIS: L.A.
Folge 5: Die Koreanerin
41 Min.Ab 12
Der Nordkoreaner Daniel Su, der an einer High-Tech-Ausrüstung für das Marine Corps arbeitet, wird ermordet. Anhand der Überwachungskameras kann das Team feststellen, dass der Täter eine Frau ist. Bald ist klar, dass es sich um Lee Wuan Kai handelt, eine Auftragskillerin in Diensten Nordkoreas. Wenig später gibt es eine weitere Leiche. Das Team geht davon aus, dass alle, die mit Daniel Su in enger Verbindung standen, auf der Abschussliste stehen ...
