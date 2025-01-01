Navy CIS: L.A.
Folge 12: Aus einem anderen Leben
42 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer wird auf offener Straße hingerichtet. Der Tote war ein ehemaliger Navy-Systemtechniker und hat einst mit einigen Komplizen fünf Millionen Dollar abgezweigt. Callen hat damals als Jason Tedrow verdeckt ermittelt und war maßgeblich an der Verhaftung der Männer beteiligt. Allerdings blieb das Geld spurlos verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen besucht Callen seine ehemalige Freundin Kirsten - die Schwester eines der Verbrecher ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
