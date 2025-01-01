Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Aus einem anderen Leben

"CBS Serien"Staffel 1Folge 12
Aus einem anderen Leben

Aus einem anderen LebenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 12: Aus einem anderen Leben

42 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer wird auf offener Straße hingerichtet. Der Tote war ein ehemaliger Navy-Systemtechniker und hat einst mit einigen Komplizen fünf Millionen Dollar abgezweigt. Callen hat damals als Jason Tedrow verdeckt ermittelt und war maßgeblich an der Verhaftung der Männer beteiligt. Allerdings blieb das Geld spurlos verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen besucht Callen seine ehemalige Freundin Kirsten - die Schwester eines der Verbrecher ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen