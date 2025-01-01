Navy CIS: L.A.
Folge 6: Tinte in den Adern
42 Min.Ab 12
Als ein junger Marine vom Dach eines Hotels, auf dessen Dachterrasse eine Party gefeiert wurde, fällt, stellt sich heraus, dass er bereits ohnmächtig über die Brüstung geworfen worden sein muss. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf Falschgeld. Als Kensi und Callen undercover auf den Kopf der Falschgeldbande treffen, scheinen sie in einer Sackgasse gelandet zu sein. Schließlich ist es Agent Giordanos Geschick zu verdanken, dass sie den Mörder doch noch finden ...
