Navy CIS: L.A.

Das Phantom

Staffel 1Folge 9
Das Phantom

Das PhantomJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Das Phantom

42 Min.Ab 12

Frank McEllon, ein Ingenieur, der an der SuperGravitation für U-Boote arbeitet, wird ermordet. Bei den Ermittlungen stößt das Team auf seine Frau, die die Scheidung eingereicht hat, und ihren jungen Liebhaber. Allerdings stellt sich nach kurzer Zeit die Unschuld der beiden heraus. Vance bringt Abby ins Spiel, die den Verdacht hat, dass es sich hier um einen Serienkiller handelt, der schon einige Morde ohne jeden erkennbaren Zusammenhang und ohne jedes Motiv begangen hat ...

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
