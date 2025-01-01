Navy CIS: L.A.
Folge 1: Der Bär ist gelandet
41 Min.Ab 12
Das Navy CIS-Team aus Los Angeles steht vor einem seiner schwierigsten Fälle. Über US-Boden verschwindet ein russisches Flugzeug mitten in der Wüste überraschend vom Radar. Wie sich herausstellt, ist es voll beladen mit Raketen und nuklearen Waffen. Callen und Sam müssen den Kampfjet finden, bevor er zerstört wird. Unterdessen bekommt Nell einen rätselhaften Auftrag von Hetty.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren