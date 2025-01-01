Navy CIS: L.A.
Folge 17: Verbrannte Finger
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team wird von Joelle um Hilfe gebeten, als ein Agent der Naval Intelligence brutal getötet wird. Bei den Ermittlungen stellt man schnell fest, dass hinter dem Mord weit mehr steckt, als zu Beginn angenommen. Zur gleichen Zeit kämpft Kensi gegen einen alten Bekannten, der nicht von ihr ablassen will ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
