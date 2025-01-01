Navy CIS: L.A.
Folge 18: Zwei Igors
42 Min.Ab 12
Als Marty Deeks von Kirkins Männern entführt wird, ahnt der Detective noch nicht, welches Schicksal ihn ereilt. Zur gleichen Zeit sieht sich die NCIS einer noch nie dagewesenen Situation gegenüber: Ein Delfin wurde getötet - der im Einsatz für das russischen Militär stand.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
