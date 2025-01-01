Navy CIS: L.A.
Folge 2: Die Wahrheit
40 Min.Ab 12
Der Navy Chief Thomas Argento steht vor dem Kriegsgericht, weil er einen unbewaffneten Menschen getötet haben soll. Durch ein falsches Geständnis ändert sich plötzlich der ganze Fall. Deshalb werden die Navy CIS-Agenten zu Hilfe gerufen. Sie sollen einen vermissten Zeugen ausfindig machen, der durch seine Aussage den Prozess entscheiden könnte.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
