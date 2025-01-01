Navy CIS: L.A.
Folge 3: Karen, die Geheimwaffe
39 Min.Ab 12
Anfangs sieht alles nach einem normalen Auftrag aus, als Sam einen Informanten aufsucht, der ihm ein Militärgeheimnis anvertrauen will. Als dieser jedoch versucht, Sam zu überwältigen und zu töten, stellt sich schnell die Frage nach dem Motiv. Die Navy CIS-Agenten müssen schnell handeln, um die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, auch wenn das bedeutet, ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen zu müssen ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
