Navy CIS: L.A.
Folge 16: Siennas Story
42 Min.Ab 12
Die taube Ingenieurin Sienna ist die einzige Überlebende nach einem Überfall auf eine Forschungseinrichtung. Das Ziel der Verbrecher: eine Technologie des Militärs, die andere Objekte fast komplett unsichtbar macht. Gemeinsam mit Sienna nimmt sich Kensi dem Fall an, um die Erfindung aus den Händen der Kriminellen zurückzubekommen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren