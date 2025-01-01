Navy CIS: L.A.
Folge 7: Höchste Zeit
42 Min.Ab 12
Die Navy CIS-Agenten werden mit einem neuen Mordfall betraut: Der Getötete soll Militärinformationen verkauft haben. Im Zuge der Ermittlungen wird plötzlich eine Doktorin entführt, die brisante Kenntnisse über eine neuartige und potentiell gefährliche Neurotechnologie hat. Währenddessen will Deeks beweisen, dass er das Zeug zu einem Navy-Agenten hat ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
