"CBS Serien"Staffel 12Folge 8
Folge 8: Liebe ist tödlich

41 Min.Ab 12

Ein wichtiger Kronzeuge, der über Falschgeld aussagen sollte, wird in einem Safe House getötet. Die Navy CIS-Agenten können schnell eine Verdächtige ausfindig machen, die ihnen bereits bekannt ist. Als plötzlich der nächste Mord begangen wird, muss das Team schnell handeln und begibt sich dabei in größte Gefahr ...

"CBS Serien"
