Navy CIS: L.A.
Folge 4: Cash Flow
39 Min.Ab 12
Der Fund einer Leiche stellt eine große Herausforderung für die Navy-Agenten dar. Es handelt sich nicht nur um einen ermordeten Reservisten, die Leiche wurde auch noch von Dieben während eines Überfalls gefunden. Die einzige Möglichkeit den Mord aufzuklären, ist mit den Verbrechern zusammen zu arbeiten. Währenddessen stehen Kensi und Deeks vor einer Entscheidung, die ihr Leben verändern könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren