Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Geschichte ohne Happy End

"CBS Serien"Staffel 3Folge 12
Geschichte ohne Happy End

Geschichte ohne Happy EndJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 12: Geschichte ohne Happy End

42 Min.Ab 12

Durch einen Notruf von Hetty wird das Team von einer Überwachung abgezogen und findet Hetty im Bootshaus in Gegenwart von Owen Granger vor, der sich als neuer Assistant Director vorstellt. Auf seine Anordnung sollen sie den Tod von Brent Bolton untersuchen, der erschossen aufgefunden wurde. Er und seine Frau Mia sind in einem Forschungsinstitut angestellt, das auch für das Verteidigungsministerium arbeitet. Dem Team gelingt es, Nell undercover in das Institut einzuschleusen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen