Navy CIS: L.A.
Folge 5: Die schöne Charlene
42 Min.Ab 16
Bei einer Razzia, die auf ein mexikanisches Drogenkartell abzielt, kommen mehrere Polizisten ums Leben. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und versucht dahinterzukommen, welche Verbindung zwischen einem Drogenkartell und Al-Qaida besteht. Sie stoßen auf Eva, eine mexikanische Polizeichefin, die angibt, in Los Angeles gegen das Kartell zu ermitteln. Wie Eric herausfindet, sind ihre Motive allerdings nicht ganz uneigennützig: Ihr kleiner Bruder wurde vom Kartell umgebracht ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren