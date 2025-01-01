Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Partner

"CBS Serien"Staffel 3Folge 14
Partner

PartnerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 14: Partner

42 Min.Ab 12

Zwei Kuriere des Diplomatischen Sicherheitsdienstes, Diane Dunross und Roger Clark, werden bei der Auslieferung einer Kiste überfallen. Noch vor dem Eintreffen des NCIS-Teams haben sie sich vom Tatort entfernt, weil ihr Chef, Gornt, sie zuerst zu dem Vorfall befragen wollte. Wie sich herausstellt, hat Diane den Wagen entgegen der Anweisungen während des Überfalls verlassen. Die Spur führt das Team zu einem Weingut. Dort finden Deeks und Kensi eine ominöse Kiste ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen