Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Ehre der SEALs

"CBS Serien"Staffel 3Folge 19
Die Ehre der SEALs

Die Ehre der SEALsJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 19: Die Ehre der SEALs

42 Min.Ab 12

Ein Navy SEAL wird auf einem Schießübungsgelände tot aufgefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass seine Wunden von einer unter SEALs gebräuchlichen Messerklinge stammen. Das Team ermittelt daher bei den Kameraden des Toten, die kurz davor sind, eine Geiselrettungsaktion in Afghanistan durchzuführen. Einer der Männer will mit einem vorgetäuschten Geständnis die Schuld auf sich nehmen, um ihre Mission nicht zu gefährden. Doch Sam durchschaut ihn und sucht den wahren Täter.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen