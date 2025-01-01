Navy CIS: L.A.
Folge 13: Jada
41 Min.Ab 12
Auf Jada, die Schwester des sudanesischen Ex-Gouverneurs und mutmaßlichen Massenmörders Khaled, wird ein Anschlag verübt. Das Team vermutet natürlich, dass Khaled seine Schwester zum Schweigen bringen lassen will, um ihre Aussage vor dem Internationalen Gerichtshof zu verhindern. Zu ihrer Überraschung stellen sie fest, dass ein Ermittler des Gerichtshofes hinter dem Anschlag steckt. Doch auch Khaled darf nicht aus den Augen gelassen werden ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
