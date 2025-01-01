Navy CIS: L.A.
Folge 16: Agent Blye (1)
41 Min.Ab 12
Granger hat Kensi im Verdacht, die Mitglieder der angeblichen Scharfschützen-Ausbildungseinheit ihres Vaters, Donald Blye, durch einen fingierten Autounfall umzubringen. Es tauchen erdrückende Beweise gegen Kensi auf, und Granger nimmt sie in Gewahrsam. Das Team ermittelt unter Hochdruck, und so stoßen sie auf den ehemaligen Koordinator der Einheit, die unter der Leitung von Kensis Vater Bedrohungen der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten neutralisiert hat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
