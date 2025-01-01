Zum Inhalt springenBarrierefrei
41 Min.Ab 12

Granger hat Kensi im Verdacht, die Mitglieder der angeblichen Scharfschützen-Ausbildungseinheit ihres Vaters, Donald Blye, durch einen fingierten Autounfall umzubringen. Es tauchen erdrückende Beweise gegen Kensi auf, und Granger nimmt sie in Gewahrsam. Das Team ermittelt unter Hochdruck, und so stoßen sie auf den ehemaligen Koordinator der Einheit, die unter der Leitung von Kensis Vater Bedrohungen der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten neutralisiert hat.

