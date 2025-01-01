Navy CIS: L.A.
Folge 3: Die Herzdame
41 Min.Ab 12
Während der Fahrt auf dem Highway explodiert das Auto von Sergeant Nelson Marcos - er ist sofort tot. Bei der Überprüfung von Marcos' Haus stoßen Sam und Deeks auf Charles Redman, der etwas von einer Bombe murmelt; kurz darauf fliegt der Schuppen im Garten in die Luft. Die Spur führt zum Clubbesitzer Calvin Winslow, der angeblich seinen Club benutzt, um die Gangs der Stadt mit Waffen zu beliefern. Kensi und Callen stoßen indes auf die rätselhafte Geliebte von Winslow ...
