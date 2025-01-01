Navy CIS: L.A.
Folge 9: Herz und Verstand
42 Min.Ab 12
Im Sudan werden die Leichen von Michael und drei CIA-Agenten gefunden. Das Schicksal von Sam ist ungewiss. Callen fliegt in den Sudan, und das restliche Team versucht herauszufinden, ob es eine undichte Stelle bei der CIA gibt und wer dies sein könnte. Callen trifft auf einen Ermittler des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, Elmslie, der ihn bittet, Beweise gegen Ex-Gouverneur Khaled zu sammeln. Und auch Sam gelingt es indes, Beweismittel gegen Khaled zu beschaffen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren