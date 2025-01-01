Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Unterwasserbombe

"CBS Serien"Staffel 6Folge 1
Die Unterwasserbombe

Folge 1: Die Unterwasserbombe

42 Min.Ab 12

Callen und Sam scheinen ihren Horrortrip im U-Boot überstanden zu haben - es legt ab. Fanatische Moslems haben aus dem Gefährt einen riesigen Unterwasser-Torpedo gemacht. Nach allerhand Überlegungen und Berechnungen haben die Gefangenen einen furchtbaren Verdacht: Der Flugzeugträger USS Van Buren im Hafen von San Diego soll in die Luft gejagt werden!

