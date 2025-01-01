Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Gesprengte Ketten

"CBS Serien"Staffel 6Folge 15
Gesprengte Ketten

Navy CIS: L.A.

Folge 15: Gesprengte Ketten

40 Min.Ab 12

Sam und Callen haben auf der Suche nach dem vermissten NSA-Agenten einen anonymen Tipp erhalten. Als sie diesem nachgehen wollen, werden sie jedoch von einer IS-Zelle gekidnappt. Als ein vermeintlicher Mitgefangener sich dann auch noch als Mitglied der IS-Zelle entpuppt und nicht als NSA-Analyst, scheint die Situation ausweglos.

