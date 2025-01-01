Navy CIS: L.A.
Folge 10: Felsen oder Feder?
41 Min.Ab 12
Ein Paparazzo stirbt durch einen Sprengsatz, der sich unter der Fußmatte vor CIA-Operationsleiterin Nicole Borders' Haus befand. Doch der Anschlag galt weder ihr noch dem Fotografen, sondern Borders' Lebensgefährten, Gunnery Sergeant Mike Johnson. Wie sich herausstellt, wurden bereits mehrere Militärangehörige durch solche Sprengfallen getötet - und wie Johnson hatten alle Söhne auf Militärakademien. Der Täter scheint also ein ganz klares Motiv zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren