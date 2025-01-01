Navy CIS: L.A.
Folge 2: Belagerungszustand
42 Min.Ab 12
Der Cyber-Sicherheitsexperte Brian Bell wird tot in seinem Haus gefunden. Er trieb sich im Dark Net herum, einem digitalen Marktplatz für zwielichtige Geschäfte jeglicher Art. Dort legte er sich offenbar mit den falschen Leuten an. Während das Team diesen Hinweisen nachgeht und darüber hinaus noch die barsche Regierungsermittlerin Wallace hinhält, muss sich Hetty in Washington den unbequemen Fragen des Untersuchungsausschussvorsitzenden Thomas stellen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren