42 Min.Ab 12
Sam wird bei einer Verkehrskontrolle vom FBI verhaftet: Angeblich soll er Leyla Walden ermordet haben. Granger, Eric und Nell hacken sich in den FBI-Computer und finden ein Überwachungsvideo, auf dem die Tatnacht zu sehen ist. Tatsächlich dringt ein Mann, der Sam sehr ähnlich sieht, in Leylas Haus ein. Auch Sams DNA hat man am Tatort sichergestellt. Doch Callen ist fest von Sams Unschuld überzeugt und setzt alles daran, sie auch zu beweisen.
