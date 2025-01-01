Navy CIS: L.A.
Folge 13: Der Mann aus Zarzis
39 Min.Ab 12
Auf die US-Botschaft in Tunesien wird ein Anschlag verübt, bei dem Botschafterin Nancy Kelly beinahe ums Leben kommt. Callen und Sam werden nach Nordafrika geschickt, um das Verbrechen aufzuklären - insbesondere den Tod zweier Amerikaner, die umkamen, weil sie Kelly schützten. Als sie nach Los Angeles zurückkehren und Captain Beck befragen, der der Chef eines der Getöteten war, spitzt sich die Lage zu.
