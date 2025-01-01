Navy CIS: L.A.
Folge 20: Der richtige Mann
42 Min.Ab 12
Callen befindet sich auf einer Undercover-Mission: Er soll sich in die rechtsextreme rassistische Gruppierung Aryan Supreme Alliance einschleusen. Dies gelingt ihm nach einer fingierten Flucht aus dem Gefängnis und er wird von der Gang aufgenommen. Er scheint der perfekte Mann für einen Banküberfall. Doch die Situation läuft aus dem Ruder und Callen steht kurz davor, als Cop identifiziert zu werden.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
