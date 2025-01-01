Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Kunstflug

"CBS Serien"Staffel 6Folge 7
Kunstflug

KunstflugJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Kunstflug

41 Min.Ab 12

Der griechische Ex-Terrorist Elias Minas wird mittels einer Sprengstoff-Drohne getötet. Zunächst hat das Team einen ehemaligen Mitstreiter aus der Terrororganisation PK im Visier. Diese Spur entpuppt sich jedoch als falsch. Weitere Ermittlungen führen zu einer US-Freiheitskämpfer-Sekte, die gegen Großkonzerne mobil macht. Für sie baute Elias zuletzt zwei Drohnen. War das ein Fehler?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen