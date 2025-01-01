Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Das Lächeln des Kriegers

"CBS Serien"Staffel 6Folge 16
Das Lächeln des Kriegers

Navy CIS: L.A.

Folge 16: Das Lächeln des Kriegers

41 Min.Ab 16

Das Team soll die indische Atomwissenschaftlerin Ella an einem Treffpunkt abholen. Bei dem Auftrag, der eigentlich ein Routine-Job sein sollte, wird Sam jedoch von einer Kugel getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Natürlich setzt sein Team sofort alles daran, den Scharfschützen ausfindig zu machen, und erhält dabei brisante Informationen über Ella.

