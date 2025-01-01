Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Der Feind im Inneren
41 Min.Ab 16
Auf einen Militärkonvoi, der einen Flugkörper eskortiert, wird ein Bombenanschlag verübt. Spuren am Tatort führen zum Ex-Navy-Soldaten Mark Yaden. Als Pride und sein Team ihn stellen, begeht er Selbstmord. Mit Lorettas Hilfe finden die Agents heraus, dass Yaden einer separatistischen Miliz angehörte. Doch das ist nicht alles: Wie es aussieht, versammeln sich Milizen aus dem ganzen Land in New Orleans, um einen großen Coup durchzuziehen. Pride taucht undercover in die Szene ein.
