Navy CIS: New Orleans

Funkstille

Staffel 2Folge 17
Funkstille

FunkstilleJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 17: Funkstille

41 Min.Ab 16

Die Irak-Veteranin Kayla Anderson arbeitet inzwischen als Radiomoderatorin und wirbt in ihrer Sendung regelmäßig für ihre Organisation "Youth Stripes", die sich um schwierige Jugendliche kümmert. Als ihr ehemaliger Captain James Grant in der Live-Sendung anruft, um zu spenden, wird er während des Gesprächs erschossen. Bald darauf erhält Kayla die Drohung, dass sie das nächste Opfer sein wird. Die Spur zum Täter führt in ihre Dienstzeit im Irak.

