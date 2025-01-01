Navy CIS: New Orleans
Folge 17: Funkstille
41 Min.Ab 16
Die Irak-Veteranin Kayla Anderson arbeitet inzwischen als Radiomoderatorin und wirbt in ihrer Sendung regelmäßig für ihre Organisation "Youth Stripes", die sich um schwierige Jugendliche kümmert. Als ihr ehemaliger Captain James Grant in der Live-Sendung anruft, um zu spenden, wird er während des Gesprächs erschossen. Bald darauf erhält Kayla die Drohung, dass sie das nächste Opfer sein wird. Die Spur zum Täter führt in ihre Dienstzeit im Irak.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren