Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Im Angesicht des Todes
39 Min.Ab 12
Airforce Leutnant Max Griggs wird beim Hochzeits-Empfang eines Navy Petty Officers tot aufgefunden. Kurios: Keiner der Gäste kennt ihn. Pride und sein Team finden heraus, dass Griggs Drohnenpilot war und zahlreiche Gegner in der Antikriegs-Lobby hatte. Außerdem spionierte er mit einer Mini-Drohne Militäreinrichtungen aus. Scheinbar verfügte er über eine brisante Information, die ihn das Leben kostete.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
