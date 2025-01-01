Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Staffel 2Folge 2
Folge 2: Operation Sawback

40 Min.

Der Journalist und Blogger Jonah Penn wird auf der Terrasse seines Hotelzimmers ermordet - offenbar, weil er über brisante Informationen die Navy S.E.A.L.s betreffend verfügte. Die Elite-Truppe sollte bei einer Mission in Bolivien die Volksarmee im Örtchen San Martel entmachten. Doch es kam zu einem Massaker durch einen S.E.A.L.. Das suggeriert zumindest ein Foto, das dem NCIS zugespielt wird. Doch in diesem Fall ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint.

