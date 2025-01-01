Navy CIS: New Orleans
Folge 7: Das gestohlene Herz
40 Min.Ab 16
Der Navy-Kryptologe Max Pinzon ist dringend auf ein Spenderherz angewiesen. Doch kurz vor der lebensrettenden OP wird das Organ gestohlen, vier Navy-Angehörige kommen bei dem Angriff ums Leben. Offenbar hat jemand großes Interesse an Pinzons Tod, denn der junge Mann arbeitete bis zu seinem Krankenhausaufenthalt an einem Programm, das das Dark Web lahmlegen soll. Für Terroristen und andere Kriminelle eine Katastrophe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren