Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 2Folge 16
Folge 16: Das Team geht vor

41 Min.Ab 16

Der Bauleiter einer Navy-Baustelle wird getötet und eine nicht unerhebliche Menge TNT wird entwendet. Offenbar steckt der Sprengstoffexperte Julian Kaufman dahinter. Da dieser ums Leben kommt, muss Prides Team ohne seine Informationen weiter recherchieren und findet heraus, dass das TNT zur Kokainherstellung benutzt wird. Als sie das Labor stürmen, befindet sich auch Sonja unter den Drogenproduzenten. Hat sie ihre Kollegen etwa die ganze Zeit an der Nase herumgeführt?

