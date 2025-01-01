Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Die Entschuldigung
39 Min.Ab 16
Kurz bevor er vor Gericht gegen den Waffenhändler Hugo Garza aussagen kann, wird Don Lambert in seinem Auto in die Luft gejagt. Nun kann nur noch sein ehemaliger Partner Marc Maslow Garza hinter Gitter bringen. Das Problem: Maslow sitzt in Texas im Gefängnis und besteht darauf, von Pride persönlich nach New Orleans chauffiert zu werden. Letzterer ahnt noch nicht, welche ungeheuerlichen Dimensionen der Fall annehmen wird ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
