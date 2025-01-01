Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Dunkle Nacht
39 Min.Ab 16
Frankie Alvarez wartet auf ihren Verlobten, Petty Officer Nick Benton. Plötzlich erhält sie einen beunruhigenden Anruf: Sie hört Nicks Stimme und Kampfgeräusche, doch Nick selbst spricht nicht mit ihr. Dann fällt in ganz New Orleans der Strom aus. Verzweifelt wendet sich Frankie an Pride und sein Team, denn sie ist sich sicher, dass Nick etwas zugestoßen ist. Eine Mailboxnachricht von ihm, die kurz nach dem Stromausfall aufgezeichnet wurde, liefert einen ersten Hinweis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren