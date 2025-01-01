Navy CIS: New Orleans
Folge 18: Die Wahrheit über Emily
42 Min.Ab 12
Als Chief Warrant Officer Evan Babish überfahren wird und stirbt, glaubt Brody nicht an einen Unfall: Es gibt zu viele Parallelen zum Tod ihrer Schwester Emily, der ebenfalls als Autounfall zu den Akten gelegt wurde. Die Ermittlungen ergeben tatsächlich eindeutige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Todesfällen - unter anderem, dass Babish und Emily beide beim Houston Globe beschäftigt waren und dort an brisanten Enthüllungs-Geschichten arbeiteten. Wurde ihnen das zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
