Navy CIS: New Orleans

Die Wahrheit über Emily

"CBS Serien"Staffel 2Folge 18
Die Wahrheit über Emily

Die Wahrheit über EmilyJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 18: Die Wahrheit über Emily

42 Min.Ab 12

Als Chief Warrant Officer Evan Babish überfahren wird und stirbt, glaubt Brody nicht an einen Unfall: Es gibt zu viele Parallelen zum Tod ihrer Schwester Emily, der ebenfalls als Autounfall zu den Akten gelegt wurde. Die Ermittlungen ergeben tatsächlich eindeutige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Todesfällen - unter anderem, dass Babish und Emily beide beim Houston Globe beschäftigt waren und dort an brisanten Enthüllungs-Geschichten arbeiteten. Wurde ihnen das zum Verhängnis?

