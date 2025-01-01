One Tree Hill
Folge 13: Wo ist Sam?
41 Min.Ab 16
Peyton ist von der Diagnose des Arztes völlig aus dem Häuschen, denn was bei der Untersuchung festgestellt wird, hätte sie nicht erwartet ... Lucas ist immer noch in L.A., um den Regisseur seines Films kennenzulernen, doch die Chemie stimmt bei den beiden überhaupt nicht ... Brooke macht sich große Sorgen um Sam, die spurlos verschwunden ist. Auf der Suche nach ihr lernt Brooke den merkwürdigen Xavier kennen, bei dem Sam höchstwahrscheinlich festsitzt ...
