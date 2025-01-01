One Tree Hill
Folge 7: Anführer und Mitläufer
41 Min.
Jamie rutscht durch den Tod von Quentin in der Schule ab, und auch sein Mitschüler Chuck macht sich über ihn lustig, weil er mit Quentins Cape zum Unterricht kommt. Haley und Nathan versuchen, ihrem Sohn so gut es geht zu helfen ... Peyton und Lucas sind nun endlich zusammengezogen, doch da tauchen auch schon die ersten Probleme auf ... Brooke hat Probleme mit ihrer neuen Mitbewohnerin Sam, die sich an keinerlei Regeln halten will. Brooke will sie rausschmeißen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick