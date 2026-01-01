Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 6Folge 17
40 Min.Ab 12

Peyton und Lucas bekommen eine schreckliche Diagnose vom Arzt: Wenn Peyton das Baby austragen will, besteht die Gefahr, dass sie selbst das nicht überlebt ... Haley und Nathan feiern ihren Hochzeitstag auf ganz besondere Weise, denn Haley hat eine Überraschung geplant ... Deb und Dan kommen sich beim Babysitten ihres Enkelkinds näher - jedoch nicht auf positive Weise ... Julian und Brooke sprechen sich aus, und Julian macht ihr ein Geständnis, das Brooke auf die Palme bringt ...

