One Tree Hill
Folge 5: Geplatztes Comeback
41 Min.Ab 12
Carries Plan, Jamie zu entführen, wird immer klarer. Mit verstellter Stimme ruft sie bei Haley zu Hause an und erklärt, dass Dan im Sterben liegt und es sein letzter Wunsch wäre, Jamie zu sehen. Da Nathan bei einem Vorstellungstermin ist, muss Haley allein entscheiden und macht sich auf den Weg - mit verheerenden Folgen ... Peyton glaubt, endlich ihren Vater gefunden zu haben ... Lucas fährt wegen der Buchbesprechung zu Lindsey nach New York ...
