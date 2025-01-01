One Tree Hill
Folge 19: Geplatzte Filme
41 Min.Ab 6
Haley ist von Rektorin Rimkus suspendiert worden - Rimkus erlebt daraufhin eine böse Überraschung ... Jamie hat erfahren, dass sein Opa Dan seinen Großonkel Keith umgebracht hat. Er weiß nun nicht, wie er sich Dan gegenüber verhalten soll ... Nach dem geplatzten Filmprojekt gibt es für Julian keinen Grund, länger in Tree Hill zu bleiben. Er will zurück nach Los Angeles, und da er mittlerweile mehr für sie empfindet, macht er Brooke und Sam ein Angebot.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick